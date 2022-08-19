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Киевляне с сентября начнут получать новые пропуска: подробности

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Киев, Пятница 19 августа 2022 16:59
Киевляне с сентября начнут получать новые пропуска: подробности Фото: киевляне с сентября начнут получать новые пропуска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Киева изменят формат пропусков для передвижения во время действия комендантского часа, потому что нынешние часто подделывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

Пропуска нового формата будут функционировать с 1 сентября.

"Это вызвано частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

Власти заявляют, что новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты. Комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий заявил, что созданная система позволяет получать пропуска только лицам, которые принадлежат к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

Напомним, что жители Киева теперь смогут получать напоминание о начале комендантского часа.

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Киев Комендантский час
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