Киевляне с сентября начнут получать новые пропуска: подробности

Власти Киева изменят формат пропусков для передвижения во время действия комендантского часа, потому что нынешние часто подделывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

Пропуска нового формата будут функционировать с 1 сентября. "Это вызвано частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа", - говорится в сообщении. Власти заявляют, что новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты. Комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий заявил, что созданная система позволяет получать пропуска только лицам, которые принадлежат к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.