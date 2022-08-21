У Києві метро змінило графік роботи

Відсьогодні Київський метрополітен змінює тривалість своєї роботи. Перевезення пасажирів здійснюватиметься з 6:00 до 21:00. Такий графік буде дійсним протягом чотирьох днів - включно до Дня Незалежності, 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00", - сказано в повідомленні.
У метрополітені просять людей планувати свої маршрути з урахуванням роботи транспорту.
При цьому підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово.
Як повідомлялося раніше, столична влада змінить формат перепусток для пересування під час комендантської години. Це робиться, оскільки теперішні перепустки часто підроблюють.
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