В Киеве метро будет работать на час дольше из-за матча Украина - Испания

Киевский метрополитен частично изменит работу вечером во вторник из-за матча сборных Украины и Испании. Метро будет работать на час дольше, возможно закрытие трех станций.

Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.

До начала матча на НСК "Олимпийский" и после его завершения возможно закрытие станций "Олимпийская, "Дворец спорта" и "Льва Толстого".

Также работа метро будет продлена на один час. Последний поезд из центра города отправится в 01:15 среды.

Напомним, матч Украина - Испания состоится в рамках Лиги наций, его начало - в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.

На матче Украина - Германия в субботу присутствовали более 17 тысяч болельщиков. Команда Андрея Шевченко уступила со счетом 1:2.