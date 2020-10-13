В Киеве метро будет работать на час дольше из-за матча Украина - Испания

Киевский метрополитен частично изменит работу вечером во вторник из-за матча сборных Украины и Испании. Метро будет работать на час дольше, возможно закрытие трех станций.
Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.
До начала матча на НСК "Олимпийский" и после его завершения возможно закрытие станций "Олимпийская, "Дворец спорта" и "Льва Толстого".
Также работа метро будет продлена на один час. Последний поезд из центра города отправится в 01:15 среды.
Напомним, матч Украина - Испания состоится в рамках Лиги наций, его начало - в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.
На матче Украина - Германия в субботу присутствовали более 17 тысяч болельщиков. Команда Андрея Шевченко уступила со счетом 1:2.