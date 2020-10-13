Украина - Испания: шанс поквитаться за поражение в Лиге наций месячной давности

Фото: игроки сборной Украины перед матчем с Испанией (facebook.com/uafukraine)

Проигрыш лишит команду Шевченко возможности занять первое место в группе

Сборная Украины будет принимать Испанию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры все еще не верят в подопечных Шевченко. Все 25 футболистов национальной команды допущены к матчу.

13 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Сегодня для "сине-желтых" завершается неделя матчей против трех последних чемпионов мира. Стартовала команда Андрея Шевченко с товарищеской встречи против действующих победителей французов, потерпев крупнейшее поражение в своей истории - 1:7, а затем в Лиге наций уступила Германии - 1:2.

После этого поединка сборная Украины опустилась на третье место в группе, пропустив немцев вперед. В первом туре группы украинцы дома победили Швейцарию (2:1), но затем крупно уступили Испании на выезде (0:4). Поражение в ответной игре лишит Украину возможности занять первое место в своем квартете, где сейчас лидирует "фурия роха". Команда Луиса Энрике вначале сыграла вничью в Германии (1:1), а после матча с украинцами с менее комфортным преимуществом обыграла Швейцарию (1:0).

Неутешительная статистика

Сборная Украины ни разу не обыгрывала Испанию, одержав лишь одну ничью 2:2 в самой первой встрече в квалификации Евро-2004. Затем испанцы одержали пять побед.

Последним украинским игроком, забивавшим испанцам, был нынешний наставник сборной Андрей Шевченко. Он отличился в проигранном спарринге в Эльче (1:2) в сентябре 2003 года.

Команда Шевченко проиграла три предыдущих матча кряду. В последний раз такая проигрышная серия была у Украины четыре года назад, когда национальная команда уступила во всех трех матчах группового этапа Евро-2016.

Кадровая ситуация

Шевченко назвал очень болезненной потерей для сборной дисквалифицированного Руслана Малиновского. Хавбек пропускает встречу с испанцами из-за полученной желтой карточки в предыдущем матче. Первое предупреждение он получил в игре с Испанией на выезде.

Также команда все еще не сможет рассчитывать из-за травм и коронавируса на Пятова, Тымчика, Лунина, Панькива, Болбата, Кривцова, Матвиенко, Степаненко, Зинченко, Коноплянку, Буяльского, Супрягу и Мораеса.