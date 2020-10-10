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Сборная Украины минимально уступила Германии в матче Лиги наций

Киев, Суббота 10 октября 2020 23:38
Сборная Украины минимально уступила Германии в матче Лиги наций
Фото: Украина - Германия (twitter.com/DFB_Team_EN)
Автор: Вера Олейник

Немцы обошли команду Шевченко в турнирной таблице

Сборная Украины ослабленная отсутствием ключевых игроков не смогла переиграть национальную команду Германии в матче третьего тура Лиги наций. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 1:2.

Первый гол на 20 минуте после удачно разыгранного стандартного положения провел Гинтер. Увеличил преимущество немцев Горетцка в самом начале второго тайма. Сплоховал в этой ситуации Бущан, не удержавший мяч. При этом вратарь на протяжении всего матча выручал свою команду, делая отличные сэйвы.

Украинцы активизировались к концовке встречи. Им удалось отыграть один мяч с помощью пенальти. Зюле сбил в своей штрафной Романа Яремчука, а Руслан Малиновский уверенно переиграл Нойера на 77 минуте.

Таким образом, немцы расположились на второй строчке таблицы группы 4 лиги А, опередив Украину, которая в свою очередь опустились на третье место. По-прежнему лидирует в квартете Испания (7 очков), которая сегодня в параллельном матче со счетом 1:0 победила Швейцарию (1 очко).

Следующий свой матч "сине-желтые" проведут 13 октября - дома против Испании. Германия же в родных стенах будет принимать швейцарцев.

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