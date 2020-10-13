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У Києві метро працюватиме на годину довше через матч Україна - Іспанія

Автор: Роман Тверденко

Київський метрополітен частково змінить роботу ввечері у вівторок через матч збірних України та Іспанії. Метро працюватиме на годину довше, можливе закриття трьох станцій.

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Про це повідомляє сайт Київської міськадміністрації.

До початку матчу на НСК "Олімпійський" і після його завершення можливе закриття станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Льва Толстого".

Також робота метро буде продовжена на одну годину. Останній поїзд з центру міста вирушить у 01:15 середи.

Нагадаємо, матч Україна - Іспанія відбудеться в рамках Ліги націй, його початок - о 21:45. Гра пройде з вболівальниками. Трибуни дозволено заповнювати до 25% від загальної місткості стадіону.

На матчі Україна - Німеччина в суботу були присутні понад 17 тисяч глядачів. Команда Андрія Шевченка поступилася з рахунком 1:2.

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