В Киеве более чем на месяц закроют фуникулер

Фуникулер закроют с 17 июля по 23 августа

Киевский фуникулер не будет работать больше месяца в связи с регламентными работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевпастранс" на странице в Facebook.

Как сообщается, фуникулер закроют с 17 июля по 23 августа.

За это время, как сообщают в пресс-службе, проведут его технический осмотр, регламентные работы и испытания.

Отмечается, что работы будут пытаться закончить раньше, поскольку этот транспорт пользуется большим спросом среди киевлян и гостей столицы.

Напомним, сегодня, 16 июля сообщалось о закрытии станций метро "Гидропарк" и "Левобережная" в связи с анонимными звонками о минировании. Позже, после проверки, работа станций была возобновлена.

Отметим, с 14 июля 2018 года проезд в Киеве подорожал до 8 гривен за одну поездку, тарифы распространяются на метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, городскую электричку и фуникулер.