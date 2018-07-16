В Києві більш ніж на місяць закриють фунікулер

Фунікулер закриють з 17 липня по 23 серпня

Київський фунікулер не працюватиме більше місяця у зв'язку з регламентними роботами. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київпастранс" на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, фунікулер закриють з 17 липня по 23 серпня.

За цей час, як повідомляють у прес-службі, проведуть його технічний огляд, регламентні роботи і випробування.

Наголошується, що роботи будуть намагатися закінчити раніше, оскільки цей транспорт користується великим попитом серед киян та гостей столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня повідомлялося про закриття станцій метро "Гідропарк" і "Лівобережна" у зв'язку з анонімними дзвінками про мінування. Пізніше, після перевірки, робота станцій була відновлена.

Зазначимо, з 14 липня 2018 року проїзд у Києві подорожчав до 8 гривень за одну поїздку, тарифи поширюються на метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, міську електричку і фунікулер.