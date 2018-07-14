Проезд в городском транспорте Киева подорожал до 8 гривен

В столице выросли цены на проезд в метро и наземном городском транспорте

Проезд в Киеве подорожал до 8 гривен за одну поездку, тарифы распространяются на метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, городскую электричку и фуникулер. Новые цены вступили в силу сегодня, 14 июля 2018.

Отметим, в метро до конца июля остаются действительными все ранее приобретенные проездные на месяц. Также в течение это срока можно обменять синий жетон старого образца без доплаты. Один жетон можно обменять в любой кассе, а два и больше - в сервисных центрах с 08:00 до 19:00 на станциях метро "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехническом институте" и "Дарница". С августа синие жетоны можно будет обменять с доплатой. Записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными.

В городском наземном транспорте ранее купленные разовые билеты номиналом 4 гривны будут действительны до конца месяца, после чего их можно будет обменять с доплатой. Сумма штрафа за безбилетный проезд в Киеве также выросла в два раза - до 160 гривен.

Напомним, накануне в киевском метро образовались очереди в связи с тем, что пассажиры в последний день действия прежних цен на проезд пополняли бесконтактные карты.



