В Киеве почти на месяц ограничили движение на улице Борщаговской

На улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас дорожные работники меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие.

"Улицу Борщагівську начали капитально ремонтировать. Сейчас дорожные работники работают в направлении центра на участке от улицы Гетмана до улицы Полевой. На этой части меняют бордюры и снимают старое асфальтовое покрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт участка дороги планируют завершить в течение 4 недель.

"Во время работ движение на улице частично ограничено", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Напомним, ранее в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.