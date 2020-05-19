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"Укравтодор" проверит AzVirt на объездной Броваров после жалоб на укладку асфальта во время дождя

Новости » Общество     19.05.2020 - 15:42
"Укравтодор" проверит AzVirt на объездной Броваров после жалоб на укладку асфальта во время дождя
Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Ремонт дорог идет за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Сообщается, что утром во вторник на объекте ремонта на трассе Киев - Чернигов граждане засняли видео, где строительная техника работает под дождем.

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", - заявил Кубраков.

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров (км20 + 500 - км 22 + 700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила устройство выравнивающего слоя по технологии холодный ресайклинг. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", - отметил Кубраков.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Александр Кубраков заявил, что президентская программа "Большая стройка" сшивает страну делами, а не разговорами.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Укравтодордороги
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