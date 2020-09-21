У Києві майже на місяць обмежили рух на вулиці Борщагівській

На вулиці Борщагівській у Києві частково обмежили рух до 18 жовтня. Це пов'язано з капітальним ремонтом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зараз дорожні працівники міняють бордюри та знімають старе асфальтове покриття.

"Вулицю Борщагівську почали капітально ремонтувати. Нині дорожники працюють у напрямку центру на ділянці від вулиці Гетьмана до вулиці Польової. На цій частині міняють бордюри та знімають старе асфальтове покриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонт ділянки дороги планують завершити протягом 4 тижнів.

"Під час робіт рух на вулиці частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що в Києві реставрація мосту імені Патона триватиме п'ять років. Під час ремонтних робіт планують збільшити його пропускну здатність.

Нагадаємо, раніше у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.