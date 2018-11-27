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У Києві на місяць частково обмежать рух на мосту Патона

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 10:50
У Києві на місяць частково обмежать рух на мосту Патона
Фото: міст Патона (twitter.com/kmda_official)

Обмеження діятимуть з 28 листопада по 27 грудня

У Києві на мосту Патона через ремонт на місяць частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook. 

Як зазначається, обмеження руху транспорту діятимуть з 28 листопада по 27 грудня. 

"З 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну", - йдеться в повідомленні. 

У Києві на місяць частково обмежать рух на мосту Патона

Нагадаємо, у центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкування новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року. 

Крім того, через ремонт, із 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що всі роботи з капітального ремонту деформаційного шва на Південному мосту завершать до 1 грудня

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