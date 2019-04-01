В Киеве на Майдане экстренно эвакуируют людей из ТРЦ

Полицейские Киева проверяют сообщение о заминировании торгового-развлекательного центра на Майдане Незалежности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.

Сообщается, что на спецлинию "102" обратился представитель торгового центра, который находиться на Майдане Незалежности. Он сообщил, что на электронную почту заведения пришло письмо с информацией о минировании.

На вызов сразу выехали специалисты профильных служб для проведения проверки торговых помещений и прилегающей территории. Проводится эвакуация 2 тыс. человек.

Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Киеве сообщалось о заминировании четырех торгово-развлекательных центров в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Кроме того, в Киеве минировали торгово-развлекательный центр "Магелан". Также сообщалось о "минировании" ТРЦ "Украина". Тогда из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек.