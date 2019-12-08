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У Києві на Майдані почалося віче "Червоні лінії"

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 13:42
У Києві на Майдані почалося віче "Червоні лінії"
Фото: віче на Майдані (РБК-Україна)

В акції беруть участь близько 5 тис. осіб

Близько 5 тисяч людей зібралися на віче "Червоні лінії" на Майдані Незалежності в Києві. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Акція почалася близько 13:00 у неділю, 8 грудня. У ній беруть участь до 5 тис. осіб.

В Киеве началось вече "Красные линии"

Опубліковано РБК-Украина Неділя, 8 грудня 2019 р.

Перед мітингувальниками виступають депутати Верховної ради від партій "Голос" і "Європейська солідарність".

зокрема, депутат від "ЄС" і екс-спікер Ради Андрій Парубій.

"Ми тут, щоб показати "червоні лінії" для влади", - заявив він.

Організатори мітингу заявляють, що метою акції є привернути увагу президента України Володимира Зеленського до неприпустимості капітуляції України за результатами зустрічі у форматі нормандському.

Фото: віче на Майдані (РБК-Україна)

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Києві напередодні зустрічі в нормандському форматі, 8 і 9 грудня, відбудеться кілька масових акцій. До забезпечення громадської безпеки на масових акціях були залучені підрозділи поліції, Національної гвардії та рятувальників.

Зазначимо, три фракції Верховної ради України "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній".

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