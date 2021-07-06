В Киеве массовое минирование: проверяют три торговых центра

Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Сейчас правоохранители проверяют информацию о взрывчатке в трех торговых центрах столицы.
Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.
"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гулливер", - заявили в полиции.
Напомним, сегодня поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленник требует выкуп в размере пол биткоина.