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В Киеве массовое минирование: проверяют три торговых центра

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Сейчас правоохранители проверяют информацию о взрывчатке в трех торговых центрах столицы.

Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гулливер", - заявили в полиции.

Напомним, сегодня поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленник требует выкуп в размере пол биткоина.

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Киевминированиеторговый центр