RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві масове мінування: перевіряють три торгові центри

Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 6 липня, в Києві надійшло повідомлення про масове мінування. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в трьох торгових центрах столиці.

Про це РБК-Україна розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, надійшли повідомлення про мінування Київської міськради і трьох торгових центрів: Оушен Плаза, Метроград, Гулівер", - заявили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі пів біткоіни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київмінуванняторговый центр