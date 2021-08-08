В Киеве на марше солидарности с белорусами произошли стычки между участниками
В Киеве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных и марш солидарности. На мероприятии произошли столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Независимости, скандируя "Жыве Беларусь". Участники мероприятия почтили память главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.
Также во время акции собирали листовки в поддержку политзаключенных Беларуси.
Когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа радикалов.
Также на марш пришли представители группы анархистов. Увидев их, радикалы заявили о провокации и пытались сорвать их плакат. Между сторонами произошли столкновения, они также использовали перцовые баллончики.
Представитель "Белорусского дома" Евгений Городничук заявил, что так решать вопрос было "некрасиво", но стороны поговорили и "все поняли".
Радикалы заявили, что перед маршем согласовали использование украинской и бело-красной символики. Затем полиция объяснила, что акция должна проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.
На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt— hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021
Напомним, 3 марта в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.
Впоследствии полиция озвучила две основные версии его смерти.