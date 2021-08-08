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У Києві на марші солідарності з білорусами відбулися сутички між учасниками

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 23:00
У Києві на марші солідарності з білорусами відбулися сутички між учасниками Фото: у Києві відбувся марш солідарності з білорусами (5.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Києві відбулась акція на підтримку білоруських політв'язнів і марш солідарності. На заході відбулися сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Кілька сотень людей пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності, скандуючи "Живе Білорусь". Учасники заходу вшанували пам'ять голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Також під час акції збирали листівки на підтримку політв'язнів Білорусі.

Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група осіб. Деякі з них - представники Нацкорпусу, але вони сказали, що беруть участь в акції не від цієї організації.

Також на марш прийшли представники групи анархістів. Побачивши їх, представники Нацкорпусу заявили про провокацію і намагалися зірвати їх плакат. Між сторонами відбулися зіткнення, вони також використовували перцеві балончики.

Представник білоруського дому Євген Городничук заявив, що так розв'язувати питання було "негарно", але сторони поговорили та "все зрозуміли".

Представники Нацкорпусу заявили, що перед маршем погодили використання української та біло-червоної символіки. Потім поліція пояснила, що акція має проходити без символіки і політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.

Нагадаємо, 3 березня у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Згодом поліція озвучила дві основні версії його смерті.

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