У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту

У Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження відбуватимутться в період з 16 травня по 27 червня.

Про це повідомляє "Київ.Трафік" .

Так, на вулиці Льва Толстого розпочинається капітальний ремонт. Його почнуть робити вже завтра з 7-ї ранку.

Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.

"На першому етапі роботи виконуватимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської). Ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого аби двічі не обмежувати рух", - йдеться в повідомленні.

Під час ремонту рух буде частково обмежено.