У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту
У Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження відбуватимутться в період з 16 травня по 27 червня.
Про це повідомляє "Київ.Трафік".
Так, на вулиці Льва Толстого розпочинається капітальний ремонт. Його почнуть робити вже завтра з 7-ї ранку.
Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.
"На першому етапі роботи виконуватимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської). Ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого аби двічі не обмежувати рух", - йдеться в повідомленні.
Під час ремонту рух буде частково обмежено.
Нагадаємо, у Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березі. РБК-Україна публікувало список вулиць.
Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.