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У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту

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Субота 15 травня 2021 14:22
У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту Фото: у Києві перекриватимуть рух на Льва Толстого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження відбуватимутться в період з 16 травня по 27 червня.

Про це повідомляє "Київ.Трафік".

Так, на вулиці Льва Толстого розпочинається капітальний ремонт. Його почнуть робити вже завтра з 7-ї ранку.

Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською.

"На першому етапі роботи виконуватимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської). Ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого аби двічі не обмежувати рух", - йдеться в повідомленні.

Під час ремонту рух буде частково обмежено.

У Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту

Нагадаємо, у Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березі. РБК-Україна публікувало список вулиць.

Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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