В Киеве ликвидировали пожар в Гидропарке

Пожар в Киеве на территории пляжного комплекса на острове Долобецкий ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили чрезвычайники, пожар в одноэтажном здании клуба в Гидропарке был ликвидирован в 18:34. Жертвы или пострадавшие в результате пожара не были обнаружены.

"К тушению были привлечены 51 человек личного состава и 9 единиц техники (в том числе катер ЮМС-1000)", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 сентября в Киеве в Гидропарке на острове Долобецкий произошло возгорание пляжного комплекса. Возгорание произошло в одноэтажном здании пляжного комплекса. Огнем была охвачена площадь около 500 квадратных метров.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в ночь на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. По данным СМИ, пожар возник в ресторане "Хуторок". Возгорание возникло на кухне, после чего огонь распространился в другие помещения. Пожар был ликвидирован в 05:00 на площади 70 квадратных метров.

Кроме того, в Киеве на улице Сырецкой, 37-А спасатели ликвидировали пожар, который возник в складском помещении. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском помещении, где хранились строительные материалы.