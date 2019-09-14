У Києві ліквідували пожежу в Гідропарку

Пожежа в Київі на території пляжного комплексу на острові Долобецький ліквідована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили надзвичайники, пожежа в одноповерховій будівлі клубу в Гідропарку була ліквідована о 18:34. Жертв чи постраждалих в результаті пожежі не було виявлено.

"До гасіння було залучено 51 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки (в тому числі катер ЮМС-1000)", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 вересня у Києві в Гідропарку на острові Долобецький сталося загоряння пляжного комплексу. Загорання сталося в одноповерховій будівлі пляжного комплексу. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів.

Також РБК-Україна писало, що в Києві в ніч на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок". Загорання виникло на кухні, після чого вогонь поширився в інші приміщення. Пожежа була ліквідована о 05:00 на площі 70 квадратних метрів.

Крім того, в Києві на вулиці Сирецькій, 37-А рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в складському приміщенні. Вогонь спалахнув в одноповерховому складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали.