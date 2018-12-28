В Киеве ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Фото: подпольный цех в Киеве (kyiv.gp.gov.ua)

Изготовление и сбыт алкоголя организовали двое граждан Грузии

В Киеве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщается, во время обысков было обнаружено и изъято оборудование для изготовления недоброкачественной алкогольной продукции, жидкость с характерным запахом спирта, около 1,5 тыс. бутылок контрафактной водки "Пшеничная" и около 3 тыс. поддельных марок акцизного налога.

"Лицами, которые организовали изготовление недоброкачественных алкогольных напитков, оказались двое граждан Грузии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве полиция задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая наладила производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции на территории города.

Кроме того, в Херсоне правоохранители во время обысков обнаружили склад с контрафактными спиртными напитками.

Также РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.