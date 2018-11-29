В Херсоне нашли контрафактный алкоголь на полмиллиона гривен

Фото: найденный алкоголь (dpsu.gov.ua)

Правоохранители обнаружили более 2 тонн спитрных напитков

В Херсоне правоохранители во время обысков обнаружили склад с контрафактными спиртными напитками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, обыски нежилых помещений проводили в рамках открытого уголовного производства.

"В результате следственных действий обнаружено более 2 тонн контрафактных спиртных напитков, которые уже были подготовлены к продаже. Общая сумма обнаруженного товара составила почти 570 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Пока найденный товар изъят установленным порядком государственными компетентными органами. Следственные действия продолжаются.

Фото: найден алкоголь (dpsu.gov.ua)

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции. Во время обысков в "производственных цехах" правоохранители обнаружили почти пять тысяч литров этилового спирта и более шести тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Кроме того, Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе. На территории склада 135 тыс. пачек сигарет и почти 500 бутылок алкоголя без акцизных марок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники зафиксировали свыше 130 случаев незаконного перемещения товаров на общую сумму свыше 13,6 млн гривен с начала года.