В Николаеве полиция изъяла фальсифицированный алкоголь на 2 млн гривен

Фото: изъятый алкоголь (npu.gov.ua)

Полиция изъяла почти 32 тысячи литров алкоголя

В Николаеве полиция задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая наладила производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции области.

Как отмечается, правоохранители установили, что группа состоит из трех местных жителей. Они изготавливали водку и коньяк с поддельными марками акцизного налога. Для реализации фальсифицированной продукции использовали торговые знаки украинских компаний.

20 декабря правоохранители провели 40 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, а также в нежилых, гаражных и складских помещениях. Изъяли почти 32 тыс. литров фальсифицированной продукции.

В частности, спирт, готовую к реализации водку, коньяк, виски, оборудование для изготовления суррогата, черновые записи, документы трех предприятий, 14 печатей и наличные средства: свыше 665 тысяч гривен, почти 24 тыс. долларов и 480 евро.

Кроме алкогольной продукции полицейские изъяли более 16 тыс. пачек сигарет, на части из которых присутствуют марки акцизного налога с признаками подделки.

На Миколаївщині поліція вилучила із обігу майже 32 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю На Миколаївщині поліція вилучила із обігу майже 32 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків в помешканнях фігурантів та складських приміщеннях. Серед вилученої продукції спирт та "елітні" напої: горілка, коньяк, віскі. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю складає майже 2 мільйони гривень. Працівники Управління захисту економіки в Миколаївській області Нацполіції спільно із слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області задокументували діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виробництво та збут фальсифікованої алкогольної продукції на території м. Миколаїв. Відео: відділу комунікації поліції Миколаївської області https://www.youtube.com/watch?v=0YRMs16HThA Опубліковано Департамент захисту економіки Національної поліції України Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

По результатам проведения следственных действий двух организаторов незаконной деятельности задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятый алкоголь (npu.gov.ru)

Напомним, в Херсоне правоохранители во время обысков обнаружили склад с контрафактными спиртными напитками.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.