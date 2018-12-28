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У Києві ліквідували підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 20:50
У Києві ліквідували підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю
Фото: підпільний цех в Києві (kyiv.gp.gov.ua)

Виготовлення та збут алкоголю організували двоє громадян Грузії

У Києві співробітники правоохоронних органів ліквідували підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, під час обшуків було виявлено та вилучено обладнання для виготовлення недоброякісної алкогольної продукції, рідина з характерним запахом спирту, близько 1,5 тис. пляшок контрафактної горілки "Пшенична" та близько 3 тис. підроблених марок акцизного податку.

"Особами, які організували виготовлення недоброякісних алкогольних напоїв, виявилися двоє громадян Грузії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаєві поліція задокументували діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виробництво і збут фальсифікованої алкогольної продукції на території міста.

Крім того, в Херсоні правоохоронці під час обшуків виявили склад з контрафактними спиртними напоями.

Також РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Чернігові масштабне виробництво і збут підробленої алкогольної продукції.

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