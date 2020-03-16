У Києві ліквідували канал збуту наркотиків на суму 2 млн гривень

Фото: вилучені наркотичні речовини (gp.gov.ua)

Наркотичні засоби доставлялись в Україну контрабандним шляхом, зокрема, кокаїн, МДМА та канабіс

У Києві ліквідували канал збуту наркотиків та психотропних речовин на суму 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, предметом збуту були наркотичні засоби, які доставлялись в Україну контрабандним шляхом, зокрема, кокаїн, психотроп МДМА ("екстазі") та канабіс.

"Під час обшуків, проведених за місцем проживання вказаних осіб, виявлено та вилучено значну кількість наркотичних та психотропних речовин, у тому числі розфасованих для подальшого продажу. Їх вартість на "чорному ринку" становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та до Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фото: вилучені наркотичні речовини (gp.gov.ua)

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Києві транснаціональне угруповання, яке займалося контрабандою оптових партій наркотичних засобів. Вартість виявленого у зловмисників товару на "чорному ринку" становить майже 2,5 млн грн. За даними СБУ, учасники угруповання налагодили незаконне переправлення в Україну кокаїну, психотропу МДМА і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Одержаний товар вони реалізовували на території Києва та Київської області, а також через наркокур’єрів переміщували до однієї з країн Близького Сходу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше СБУ запобігла контрабанді в Україну транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.