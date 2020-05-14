В Киеве коронавирусом заболели в целом около 260 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство медиков заразились на работу

В Киеве с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 259 медицинских работников. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство врачей были инфицированы на работе.

"В столице уже 259 больных медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Также за 13 мая в столице зафиксировали два летальных случая.

Отметим, всего в Украине по состоянию на 14 мая коронавирусом заразились 16 847 человек, 456 пациентов умерли, 4143 - выздоровели. Среди инфицированных почти 3,3 тысячи медработников, а также более 1,1 тысячи детей.

Кроме этого в Министерстве здравоохранения сообщили, что почти все области выплатили за март тройную заработную плату медикам, которые борются с коронавирусом. Сегодня Минздрав предоставит окончательную информацию о выплатах надбавок медикам за март. До этого президент Владимир Зеленский поручил решить вопрос с выплатами медикам в ближайшие дни.

Автор: Анастасия Светлевская