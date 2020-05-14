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У Києві коронавірусом захворіли в цілому близько 260 медиків

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 12:10
У Києві коронавірусом захворіли в цілому близько 260 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість медиків заразилися на роботу

У Києві з початку епідемії коронавірусом COVID-19 захворіли 259 медичних працівників. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість лікарів були інфіковані на роботі.

"У столиці вже 259 хворих медиків, 29 з них знаходяться сьогодні в стаціонарах лікарень", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися ще 52 осіб. Також за 13 травня у столиці зафіксували два летальних випадки.

Зазначимо, всього в Україні станом на 14 травня коронавірусом заразилися 16 847 осіб, 456 пацієнтів померли, 4143 - одужали. Серед інфікованих майже 3,3 тисячі медпрацівників, а також понад 1,1 тисячі дітей.

Крім цього у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з коронавірусом. Сьогодні Моз надасть остаточну інформацію про виплати надбавок медикам за березень. До цього президент Володимир Зеленський доручив вирішити питання з виплатами медикам в найближчі дні.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївКиївмедикиКоронавірус
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