В Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией

В столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции
В Киеве на коронавирус проверять всех пациентов с воспалением легких. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.
Кличко отметил, что в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.
"Экспресс-тестами в столице протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано 813 образцов, еще на исследовании в Киевском лабораторном центре Минздрава 218 образцов. Замечу, что мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому что у многих осложнением перенесения заболеваний является именно воспаление легких", - заявил Кличко.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.
Отметим, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.
Добавим, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.