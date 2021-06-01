В Киеве до конца суток объявили штормовое предупреждение

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 1 июня объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
Жителей столицы просят следовать основным рекомендациям во время сильного ветра:
Напомним, над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается-сегодня прогнозируют дожди и сильный ветер.
РБК-Украина писало, что 1 июня погода ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди, объявили штормовое предупреждение.
В Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.