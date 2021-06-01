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В Киеве до конца суток объявили штормовое предупреждение

Автор: Инна Собора

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 1 июня объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Жителей столицы просят следовать основным рекомендациям во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается-сегодня прогнозируют дожди и сильный ветер.

РБК-Украина писало, что 1 июня погода ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди, объявили штормовое предупреждение.

В Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

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