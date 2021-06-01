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Над Украиной распространяется циклон. В большинстве областей сегодня дожди и сильный ветер

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Вторник 01 июня 2021 10:46
Над Украиной распространяется циклон. В большинстве областей сегодня дожди и сильный ветер Фото: в Украине сегодня ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается - сегодня прогнозируют дожди и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Дождливая и ветреная погода уже наблюдается в южных и некоторых центральных и восточных областях.

"Больше всего осадков этой ночью выпало в Запорожской области - метеостанция Ботиево отметила 60 мм", - говорится в сообщении.

Сегодня до конца суток такой характер погоды сохранится на юге, востоке и в центре Украины.

Над Украиной распространяется циклон. В большинстве областей сегодня дожди и сильный ветер

Напомним, 1 июня ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди, объявили штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.

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