У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня оголосили штормове попередження. Очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Жителів столиці просять дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

Нагадаємо, над півднем України поширюється циклон. У зв'язку з цим погода погіршується - сьогодні прогнозують дощі та сильний вітер.

РБК-Україна писало, що 1 червня погода погіршиться у чотирьох областях. Очікуються грози та дощі, оголосили штормове попередження.

У Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів.