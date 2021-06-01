В Украине объявлено штормовое предупреждение
Погода в Украине 1 июня ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По информации УкрГидрометцентра, сегодня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).
Отметим, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно прохладная и с осадками. По информации синоптиков, ожидается снижение температуры и дожди с грозами.
Напомним, сильные ливни вчера были в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.
Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.
Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.