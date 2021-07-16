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В Киеве до конца октября ограничат движение на Кольцевой дороге

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Киев, Пятница 16 июля 2021 16:13
В Киеве до конца октября ограничат движение на Кольцевой дороге Фото: В Киеве до конца октября ограничат движение на Кольцевой дороге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве с 18 июля до 30 октября на участке Кольцевой дороги будет частично ограничено движение. Ограничение будет действовать на время ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

Ограничение движения на Кольцевой дороге будет действовать с 22:00 18 июля.

Отмечается, что на Кольцевой дороге продолжается капитальный ремонт. В частности, будут проводиться работы по обновлению участка от улицы Луценко до Одесской площади (в направлении улицы Заболотного).

"Движение запустим по обновленному участку магистрали", - говорится в сообщении.

В Киеве до конца октября ограничат движение на Кольцевой дороге

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Киев дороги ограничение движения
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