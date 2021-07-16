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У Києві до кінця жовтня обмежать рух на Кільцевій дорозі

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 16:13
У Києві до кінця жовтня обмежать рух на Кільцевій дорозі Фото: у Києві до кінця жовтня обмежать рух на Кільцевій дорозі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві з 18 липня до 30 жовтня на ділянці Кільцевої дороги буде частково обмежено рух. Обмеження діятиме на час ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".

Обмеження руху на Кільцевій дорозі діятиме з 22: 00 18 липня.

Зазначається, що на Кільцевій дорозі триває капітальний ремонт. Зокрема, проводитимуться роботи з оновлення ділянки від вулиці Луценка до Одеської площі (у напрямку вулиці Заболотного).

"Рух запустимо оновленою ділянкою магістралі", - йдеться в повідомленні.

У Києві до кінця жовтня обмежать рух на Кільцевій дорозі

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Київ дороги ограничение движения
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