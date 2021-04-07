В Киеве до конца июня ограничат движение на Кольцевой дороге

Сообщается, что на Кольцевой дороге начинается капитальный ремонт. На первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме:

просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.

Фото: схема заезда (kyivcity.gov.ua)