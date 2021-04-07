У Києві до кінця червня обмежать рух на Кільцевій дорозі

З 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. Обмеження діятимуть на час ремонту.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що на Кільцевій дорозі починається капітальний ремонт. На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.
Заїзд на Кільцеву дорогу з вул. Глушкова буде здійснюватися за схемою:
Фото: схема заїзду (kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що в 2021 році почнуть будувати обхідну дорогу в Києві. Її довжина складе 150 кілометрів, вона повинна з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складе 85 млрд гривень.
Також РБК-Україна писало, де в країні можуть збудувати перший автобан.