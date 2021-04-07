У Києві до кінця червня обмежать рух на Кільцевій дорозі

Повідомляється, що на Кільцевій дорозі починається капітальний ремонт. На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Заїзд на Кільцеву дорогу з вул. Глушкова буде здійснюватися за схемою:

просп. Глушкова - вул. Одеська - вул. Лятошинського - вул. Луценка - Кільцева дорога.

Фото: схема заїзду (kyivcity.gov.ua)