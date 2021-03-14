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В Украине может появиться первый автобан: где именно

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 марта 2021 15:27
В Украине может появиться первый автобан: где именно Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время в Украине могут построить первый автобан. На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.

"Также "Укравтодор" в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность составит 150 километров. Эта дорога должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составляет 85 млрд гривен.

Также сообщалось, что "Укравтодор" присоединится к строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Также государство примет участие в строительстве транспортной развязки на Дарницком мосту.

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Новости Украины Политика дороги автобан Денис Шмыгаль
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