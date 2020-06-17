В Киеве до конца дня ожидаются гроза, град и ливень

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца дня, 17 июня. В частности, в столице ожидаются гроза, град, ливни и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В связи с сильным ветром в КГГА рекомендовали:

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы рекомендуют отключить всю электротехнику, а также телевизор от антенны, закрыть и не подходить к окнам и не браться за металлические входные двери.

Если гроза застала на природе следует:

спуститься в низину;

отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек);

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров);

группе людей следует расположиться поодиночке, снять с себя металлические предметы и положить отдельно, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями или скалами, находиться на открытой местности, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

В случае травмировании людей в результате падения деревьев или веток необходимо срочно обратиться в экстренные службы по номер 101 или 103.

Напомним, 17 июня в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также сообщалось, что из-за непогоды в ночь на 17 июня в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.