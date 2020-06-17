В Киеве до конца дня ожидаются гроза, град и ливень

Киевлян призвали не выходить из домов
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве до конца дня, 17 июня. В частности, в столице ожидаются гроза, град, ливни и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В связи с сильным ветром в КГГА рекомендовали:
Если гроза застала на природе следует:
Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями или скалами, находиться на открытой местности, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
В случае травмировании людей в результате падения деревьев или веток необходимо срочно обратиться в экстренные службы по номер 101 или 103.
Напомним, 17 июня в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение.
Также сообщалось, что из-за непогоды в ночь на 17 июня в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.
Автор: Игорь Литвиненко