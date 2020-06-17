У Києві до кінця дня очікуються гроза, град і злива

Киян закликали не виходити з будинків
Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві до кінця дня, 17 червня. Зокрема, в столиці очікуються грози, град, зливи і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
У зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:
Якщо гроза застала на природі слід:
Під час грози не можна ховатися під високими деревами або скелями, перебувати на відкритій місцевості, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
У разі травмування людей внаслідок падіння дерев або гілок необхідно терміново звернутися в екстрені служби за номером 101 або 103.
Нагадаємо, 17 червня в Україні синоптики оголосили штормове попередження.
Також повідомлялося, що из-через негоду в ніч на 17 червня в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 5 областях.
Автор: Игорь Литвиненко