У Києві до кінця дня очікуються гроза, град і злива

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві до кінця дня, 17 червня. Зокрема, в столиці очікуються грози, град, зливи і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:

щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Під час грози рекомендують відключити всю електротехніку, а також телевізор від антени, закрити і не підходити до вікон і не братися за металеві вхідні двері.

Якщо гроза застала на природі слід:

спуститися в долину;

відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок);

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів);

групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

Під час грози не можна ховатися під високими деревами або скелями, перебувати на відкритій місцевості, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

У разі травмування людей внаслідок падіння дерев або гілок необхідно терміново звернутися в екстрені служби за номером 101 або 103.

Нагадаємо, 17 червня в Україні синоптики оголосили штормове попередження.

Також повідомлялося, що из-через негоду в ніч на 17 червня в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 5 областях.