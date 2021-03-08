В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение до 30 апреля

На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался средний ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации ( КГГА ).

По данным КГГА, сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.

"В настоящее время работы продолжаются и в направлении ул. Заболотного, и в направлении ул. Палладина. Движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.