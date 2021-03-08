В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение до 30 апреля

На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался средний ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным КГГА, сейчас на этом участке работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части.
"В настоящее время работы продолжаются и в направлении ул. Заболотного, и в направлении ул. Палладина. Движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.
Отметим, первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода в Киеве начался 27 февраля. До 31 мая на путепроводе частично ограничено движение транспорта.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве вечером 26 февраля образовались 8-балльные пробки на дорогах. Осложнения движения наблюдались на обоих берегах столицы и на мостах через Днепр.
Напомним, движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено в свяи с капитальным ремонтом