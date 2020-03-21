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В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 10

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 19:55
В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве зафиксировали 7 новых случаев коронавируса

В Киеве сегодня, 21 марта, подтвердили 7 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

По словам мэра Киева, сегодня коронавирус лабораторно подтвердили у двух женщин, 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. Общее число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10.

"Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - рассказал Кличко.

Отмечается, что пятеро больных коронавирусом лечатся в Александрийской клинической больнице, а остальные инфицированные находятся на самоизоляции и лечатся дома под наблюдением врачей.

"Также мы ожидаем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - добавил мэр столицы.

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