У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві зафіксували 7 нових випадків коронавірусу

У Києві сьогодні, 21 березня, підтвердили 7 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Facebook.

За словами мера Києва, сьогодні коронавірус лабораторно підтвердили у двох жінок, 29-ти та 39-ти років та п'ятьох чоловіків у віці від 31 до 50 років. Загальна кількість заражених коронавірусом в Києві зросла до 10.

"Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки - місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва", - розповів Кличко.

Зазначається, що п'ятеро хворих коронавірусом лікуються в Олександрійській клінічній лікарні, а решта інфікованих перебуває на самоізоляції та лікується вдома під наглядом лікарів.

"Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію", - додав мер столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках карантину через коронавірус в Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Заборона триватиме до кінця карантину в столиці.

Як відомо, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу. У Кабміні зазначили, що режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням коронавірусу в столиці.