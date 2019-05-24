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В День Киева возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    24.05.2019 - 10:26
В День Киева возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

25 и 26 мая возможны ограничения, а не закрытие, на вход станций "Контрактовая площадь", "Выставочный центр"

Из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая 2019 года возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В частности, 25 и 26 мая возможны ограничения, а не закрытие, на вход станций "Контрактовая площадь", "Выставочный центр".

26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в Киеве на выходных, 25-26 мая ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами". В Киеве перекроют движение транспорта рядом с центральными улицами по маршруту пробега: Майдан Независимости - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Независимости.

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