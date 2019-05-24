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У День Києва можливі зміни у роботі метро

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 10:26
У День Києва можливі зміни у роботі метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

25 та 26 травня можливе обмеження, а не закриття, на вхід станції "Контрактова площа", "Виставковий центр"

Через проведення святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня 2019 року можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Зокрема, 25 та 26 травня можливе обмеження, а не закриття, на вхід станції "Контрактова площа", "Виставковий центр".

Також 26 травня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Львів" (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичної підземки. Можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту, "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали у прес-службі.

Зазначимо, у Києві на вихідних, 25-26 травня обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення благодійного заходу "Пробіг під каштанами".  У Києві перекриють рух транспорту поруч з центральними вулицями по маршруту пробігу: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - розворот на вулиці Діловий - вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

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