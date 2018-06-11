В Киеве по улице Гната Хоткевича проведут замену трамвайного узла

В связи с этим, каждую ночь с 11 до 15 июня будет закрываться движение трамваев №28 и №33К

В Киеве в ночь на 11, 12, 13, 14 и 15 июня с 00:30 до 04:50 закрывается движение трамваев маршрутов №28 и №33К в связи с заменой трамвайного узла по улице Гната Хоткевича. Об этом говорится в сообщении прес-службы КП "Киевпастранс".

"Последние отправления трамваев маршрута № 28 по собственной схеме: от ст. м. "Лесная" в 22:57; от ул. Милославская в 23:47. Последние отправления трамваев маршрута № 33К по собственной схеме: от ул. Павла Усенко в 23:23; от ул. Александра Сабурова в 00:02", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, начиная с 12 июня, ежедневно с 08:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на проспекте Владимира Маяковского, на участке от улицы Константина Данькевича до улицы Милославской будет частично ограничено движение транспорта.