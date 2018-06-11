У Києві по вулиці Гната Хоткевича проведуть заміну трамвайного вузла

У зв'язку з цим, щоночі з 11 до 15 червня буде закриватися рух трамваїв №28 і №33К

В Києві вночі проти 11, 12, 13, 14 та 15 червня із 00:30 до 04:50 закривається рух трамваїв маршрутів №28 та №33К у зв’язку з заміною трамвайного вузла на вул. Гната Хоткевича. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП "Київпастранс".

"Останні відправлення трамваїв маршруту № 28 за власною схемою: від ст. м. "Лісова" о 22:57; від вул. Милославська о 23:47. Останні відправлення трамваїв маршруту № 33К за власною схемою: від вул. Павла Усенка о 23:23; від вул. Олександра Сабурова о 00:02", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві, починаючи з 12 червня, щоденно із 08:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на проспекті Володимира Маяковського, ділянці від вулиці Костянтина Данькевича до вулиці Милославської буде частково обмежено рух транспорту.