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Інтерв'ю

У Києві по вулиці Гната Хоткевича проведуть заміну трамвайного вузла

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 16:49
Ілюстративне фото (podrobnosti.ua)
Ілюстративне фото (podrobnosti.ua)

У зв'язку з цим, щоночі з 11 до 15 червня буде закриватися рух трамваїв №28 і №33К

В Києві вночі проти 11, 12, 13, 14 та 15 червня із 00:30 до 04:50 закривається рух трамваїв маршрутів №28 та №33К у зв’язку з заміною трамвайного вузла на вул. Гната Хоткевича. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП "Київпастранс".

"Останні відправлення трамваїв маршруту № 28 за власною схемою: від ст. м. "Лісова" о 22:57; від вул. Милославська о 23:47. Останні відправлення трамваїв маршруту № 33К за власною схемою: від вул. Павла Усенка о 23:23; від вул. Олександра Сабурова о 00:02", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві, починаючи з 12 червня, щоденно із 08:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на проспекті Володимира Маяковського, ділянці від вулиці Костянтина Данькевича до вулиці Милославської буде частково обмежено рух транспорту.

У Києві з 12 червня обмежать рух на проспекті Маяковського У Києві в результаті ДТП постраждали 5 осіб
Теги публікації: Київ, трамвай, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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