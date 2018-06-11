У Києві з 12 червня обмежать рух на проспекті Маяковського

Рух буде обмежено щоденно з 08:00 до 20:00

В Києві, починаючи з 12 червня, щоденно із 08:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на проспекті Володимира Маяковського, ділянці від вулиці Костянтина Данькевича до вулиці Милославської буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КК "Київавтодор".

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту проспектом Перемоги у Києві частково обмежать з 08:00 до 23:00 9 червня та закриють з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня.