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У Києві з 12 червня обмежать рух на проспекті Маяковського

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 14:35
Фото: Ілюстративне фото (Автоцентр)
Фото: Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух буде обмежено щоденно з 08:00 до 20:00

В Києві, починаючи з 12 червня, щоденно із 08:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на проспекті Володимира Маяковського, ділянці від вулиці Костянтина Данькевича до вулиці Милославської буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КК "Київавтодор".

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту проспектом Перемоги у Києві частково обмежать з 08:00 до 23:00 9 червня та закриють з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня.

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Теги публікації: Київ, дороги, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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