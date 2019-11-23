В Киеве изменят маршрут транспорта из-за мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов

В связи с мероприятиями ко Дню памяти жертв голодоморов в субботу, 23 ноября, изменится движение городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, с 13:00 до 15:00 движение автобусов №№ 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во II Мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.

При этом автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" к Софийской площади.

Указано также, что с 16:00 до окончания мероприятий: движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной); движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Кроме того, автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 520, будет организован по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

А автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 470 будет организован по схеме: ул. Ягодная - ул. Науки - б-р Дружбы Народов - б-р Леси Украинский - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, организованном советской властью.

Так, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора.

Как писало РБК-Украина, в день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, который в этом году выпадает на 23 ноября, 73% украинцев намерены зажечь свечу в память о погибших от голода, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". По сравнению с прошлым годом (68%) количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросло.